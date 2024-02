Juventus Women, i precedenti in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita con la Roma. Ecco il comunicato: "Domenica 4 febbraio 2024, alle ore 16:00, le Juventus Women sono attese dal big match contro la Roma. Sarà la terza volta che giallorosse e bianconere si affronteranno in questa stagione, per la prima volta giocheranno in casa della Roma. Nei due precedenti di questa annata una volta ha vinto la Roma, in campionato, e una volta la squadra di Montemurro, in occasione della Supercoppa Italiana Femminile.

Ora entriamo più nel dettaglio nella storia dei testa a testa tra le due squadre! ROMA-JUVENTUS WOMEN, I PRECEDENTI Quella bianconera rimane la formazione contro cui le giallorosse contano più sconfitte non solo nel massimo campionato, ma in tutte le competizioni: 14. La Roma, però, ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro la Juventus (1P), dopo avere registrato otto sconfitte nelle prime nove (1N). La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha incassato più gol in tutte le competizioni (42), una delle due contro cui ne ha incassati di più in un singolo match (cinque, il 23 maggio 2023, come contro il Barcellona, il 29 marzo 2023) e l’unica contro cui non ha mai tenuto la porta inviolata tra quelle affrontate più di due volte – nessun clean sheet in 19 incontri –.