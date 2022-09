Juventus Women: tutti gli affari di mercato della squadra femminile

"Si è chiusa la sessione di mercato, per quanto riguarda il settore femminile bianconero. La prima squadra si è arricchita di elementi di grande rilievo, e spessore internazionale, come Beerensteyn. Gunnarsdottir e Duljan, e si è confermata la qualità delle calciatrici bianconere, che in alcuni casi (Berti in prestito in Svizzera, Hurtig all'Arsenal) hanno fatto approdo in importanti campionati stranieri. Da segnalare anche sette cessioni a titolo temporaneo in Serie A: Beccari, Giordano, Bragonzi, Beretta, Caiazzo, Soggiu, Bellucci.