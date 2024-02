Juventus Women, tutte le esordienti in prima squadra e in U19

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Una stagione particolare per le Juventus Women, in cui come sempre più spesso accade in bianconero si è cercato di dare spazio alle giocatrici cresciute nel vivaio e nelle Giovanili - nuovi talenti fondamentali per il presente e soprattutto per il futuro. Un grande successo che questo gruppo sta riuscendo a conseguire in questi mesi infatti è quello di lasciare spazio a giovani calciatrici che sono già riuscite a togliersi la soddisfazione di esordire in prima squadra - sempre più parte integrante del gruppo su cui fa affidamento Mister Montemurro.

Una tendenza positiva che ha “contagiato” anche l’Under 19, valorizzando giovani calciatrici del 2007, del 2008 e in alcuni casi anche del 2009. DA SLISKOVIC ALL’ESORDIO DAVANTI AL “SUO” PUBBLICO DI BIELLA DI GALLINA Gloria Sliskovic, classe 2005, difensore centrale e già convocata anche dalla nazionale bosniaca, arrivata questa estate e da subito inserita anche nel gruppo della prima squadra - con cui ha esordito in Coppa Italia nel match contro il Chievo Verona vinto 0-6. Competizione che è stata anche l’occasione per altre ragazze di giocare i primi minuti in un match ufficiale con la squadra bianconera, in particolare la sfida di ritorno dei quarti di finale contro la Sampdoria disputata a Biella il 7 febbraio 2024 - una partita in cui ha trovato spazio Arianna Gallina dopo soli 7 minuti di gioco. Per la biellese d’origine un esordio da sogno, davanti ai suoi familiari presenti sugli spalti. Una gara vinta 1-0 quella contro la Samp in cui in campo si sono ritagliate un po’ di spazio anche Giorgia Berveglieri (con la convocazione di Giorgia Termentini) ed Elsa Pelgander - classe 2006 che quattro giorni dopo ha trovato spazio in campo nel finale anche in Serie A femminile contro il Como nel match vinto ampiamente per 5-0. I nomi delle tante ragazze arrivate dalle giovanili bianconere non finiscono qui, visto che sono altre quattro quelle che sono state convocate da mister Montemurro e hanno fatto parte del gruppo squadra. Contro il Pomigliano a settembre in trasferta è stata la volta di Martina Cocino e Emma Mustafic, mentre nel match di ritorno è arrivata la prima convocazione per Greta Bellagente - che anche in amichevole si è messa in mostra con un assist raccolto contro le Freedom in una gara disputata a Vinovo lo scorso 23 novembre.