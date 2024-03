Juventus Women, buon compleanno ad Eva Echegini: la nota

Il sito ufficiale della JuveWomenha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: "Primo compleanno in bianconero per Joe Echegini. La centrocampista, nigeriana di origine e olandese di nascita, è infatti alla Juventus da gennaio e traccia insieme a noi un bilancio di questa prima fase della sua avventura juventina: un percorso, innanzitutto, personale. «Mi sento davvero grata di tutto quello che mi sta accadendo. In parte è tutto surreale, è un periodo e un’esperienza fantastica. E’ cambiato tanto nella mia vita, dal college a quest’opportunità che ho alla Juve, con uno staff fantastico, in una squadra e con delle compagne incredibili», racconta Joe, che aggiunge: «Questo è un momento speciale: sebbene abbia avuto tante belle avventure in vita mia, è il mio primo contratto da professionista ed è la prima volta che sono da sola: al College era diverso. Sto imparando tante cose su di me come calciatrice e soprattutto come persona. Per esempio sto imparando a stare da sola, a conoscere il mondo, a crescere e ad essere indipendente, affrontando tutto quello che mi accade; sto apprendendo l’italiano, che è una lingua molto complicata, ma pian piano sto cominciando a conoscere qualche parola. Insomma, sto imparando a diventare la migliore versione di me stessa, come giocatrice e come persona".