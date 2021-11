Juve Women-Wolfsburg 2-2: il commento di Montemurro e Girelli

Pareggio importante per la Juve Women, che contro il Wolfsburg porta a casa un punto. Ecco il commento a fine partita di Montemurro e Girelli

Al termine della partita l'allenatore della Juventus Montemurro ha commentato: «Abbiamo giocato bene fino al nostro gol, poi abbiamo perso un po’ di equilibrio, e di conseguenza abbiamo subito i loro attacchi, come conseguenza dei nostri errori. Inoltre hanno fatto gol nel momento in cui eravamo in crescita. Non abbiamo giocato bene, avevamo distanze troppo lunghe fra le linee, come se fossimo spaccati in due; ma abbiamo fatto una gara di carattere, è emerso il gruppo, una cosa fondamentale per competere a questi livelli, quindi ci prendiamo questo punto. C’era emozione, perché adesso ci crediamo e sappiamo che possiamo farcela: è una pressione che non abbiamo mai affrontato, e se impareremo a gestire certi momenti della partita potremo fare sempre meglio. Adesso non pensiamo alla Champions ma torniamo sul campionato, abbiamo una partita importante con la Lazio; al ritorno sarà tesa, ma anche questo fa parte di un cammino di crescita». (Juventus.com)