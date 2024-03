Juve Women, le statistiche post-gara del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita di ieri contro la Fiorentina.

Lorenzo Focolari Redattore 4 marzo - 18:00

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "La Fiorentina ha vinto una gara casalinga di Coppa Italia per la prima volta dal 14 febbraio 2021 (1-0 contro l’Inter nei quarti di finale). La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro gare contro la Juventus tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi quanti quelli maturati in tutti i precedenti 16 confronti contro le bianconere (1N, 13P). Quella di ieri è solo la terza sconfitta subita dalla Juventus in Coppa Italia; 2 maggio 2018 contro il Brescia (0-1) e 13 marzo 2021 contro la Roma (1-2) le due precedenti nella competizione. La Juventus (quattro) è la squadra contro cui Michela Catena ha segnato più gol, considerando tutte le competizioni; inoltre due delle ultime tre reti realizzate in casa dalla calciatrice, sempre tra tutte le competizioni, sono arrivate proprio contro le bianconere (22 ottobre scorso in Serie A la marcatura precedente).

A partire dalla stagione 2017/18, solo l’attuale bianconera Lindsay Thomas e Tabitha Chawinga (entrambe a quota cinque) hanno segnato più reti contro la Juventus rispetto a Michela Catena (quattro), considerando tutte le competizioni – quattro reti alle piemontesi nel periodo anche per Daniela Sabatino e Valentina Giacinti. La Fiorentina è rimasta imbattuta per due gare consecutive contro la Juventus in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia; l’unico precedente tra aprile e ottobre 2018 (vittoria in Serie A e nella finale della Supercoppa Italiana).

La Fiorentina ha ottenuto un clean sheets in Coppa Italia per la prima volta dall’8 gennaio 2023 (4-0 v Verona), chiusa una striscia di cinque gare consecutive con almeno una rete al passivo per le viola nella competizione. La Juventus non ha trovato la rete contro la Fiorentina solo per la seconda volta nella sua storia, considerando tutte le competizioni; l’unico precedente nella finale di Supercoppa Italiana del 13 ottobre 2018 (0-1). Michela Catena è la calciatrice che nella partita di ieri ha prodotto più tiri totali (sette) e conclusioni nello specchio della porta (due). Cecilia Salvai è la calciatrice che ha giocato più palloni (78) e completato più passaggi (49").

