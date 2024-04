Juve Women, i precedenti del match contro la Roma: il comunicato

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Sfida al vertice il 15 aprile 2024 al "Tre Fontane" di Roma: prima conto seconda, Roma contro Juve. I PRECEDENTI Nonostante la Juventus sia la squadra contro cui la Roma ha perso più gare in Serie A (nove), le giallorosse hanno vinto tre dei quattro scontri più recenti (1P). La formazione capitolina potrebbe diventare la prima capace di battere più di tre volte la Vecchia Signora nel massimo campionato (a quota tre anche il Milan). Da una parte, la Juventus è la squadra contro cui la Roma ha subito più gol in Serie A (31); dall’altra, la Roma è l’avversaria contro cui la Juventus ha la striscia aperta più lunga di gare consecutive con almeno due reti concesse nella competizione (cinque – 13 gol totali segnati dai giallorossi in questa serie). La Juventus ha perso le ultime due trasferte di Serie A contro la Roma dopo cinque successi nelle prime cinque; la formazione giallorossa potrebbe diventare la prima avversaria contro cui le bianconere giocano tre gare esterne di fila senza vincerne nemmeno una nel massimo campionato. IN TOTALE... 13 precedenti totali, 9 vittorie bianconere, 1 pareggio".