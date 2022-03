Juve Women, al via le vendite dei biglietti per il match contro il Lione

Manca sempre meno all'inizio del big match di Champions League tra Juventus e Lione: tutte le informazioni per acquistare i biglietti

In vista del big match di Champions League tra Juventus Women e Lione, il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha dato il via alla vendita dei biglietti. Tutte le informazioni: "L'appuntamento più atteso sta per arrivare. Mercoledì 23 marzo alle 18.45 l'Allianz Stadium ospiterà l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, fra Juve e Olympique Lyonnais. Sono a disposizione i biglietti, che costeranno 5 euro in tutti i settori dello stadio e saranno gratuiti per donne e bambini Under 6.