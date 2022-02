Juve Women, le bianconere tornano a perdere dopo 54 partite

Sconfitta per la Juve Women di Montemurro, fermata 2 a 1 dall'Empoli. Ecco il commento pubblicato sul sito bianconero

Sconfitta per la Juve Women di Montemurro, fermata 2 a 1 dall'Empoli. Il riassunto del match pubblicato sul sito bianconero: "Si ferma a 54 risultati utili consecutivi la striscia delle Juventus Women. Le bianconere dopo quasi tre anni riassaporano la sconfitta in Serie A: in casa dell'Empoli hanno la meglio le toscane 2-1. L'andamento della gara: l'Empoli gioca una partita di sostanza e si porta sul doppio vantaggio con Monterubbiano e Prugna, poi resiste alla reazione della Juve che crea tantissime occasioni, segna con Boattin e poi ha la chance per il 2-2 dagli undici metri, ma Capelletti neutralizza il rigore di Girelli. Alla fine, per la prima volta dal marzo 2019 la Juve torna a casa senza punti.

A partire meglio, però, sono le padrone di casa che al 9' sono in vantaggio. Monterubbiano si mette in proprio, passa centralmente e batte Peyraud-Magnin in uscita. La reazione della Juve tarda ad arrivare, con l'Empoli che ha le idee chiarissime su come ripartire per fare male alle bianconere. Così, al 14' Domping ha la chance del 2-0, ma calcia debolmente su Peyraud-Magnin, e un minuto più tardi il raddoppio arriva. Domping crossa per Prugna che, libera sul secondo palo, di testa, non sbaglia.

Inizio complicato e lo sviluppo del primo tempo restituisce un Empoli solido e galvanizzato, mentre la Juve continua a faticare. Prima dell'intervallo, però, l'attesa reazione arriva. Al 38' pasticcia la difesa toscana, Girelli si ritrova a tu per tu con Capelletti, ma il portiere è bravissimo in uscita, la sfera finisce a Grosso che calcia a botta sicura, ma sbatte ancora su Capelletti. Due minuti più tardi è Hurtig, a presentarsi in area, ma anche stavolta la numero 1 dell'Empoli è perfetta in uscita. La palla finisce in zona Girelli, ma Maia evita il più facile dei tap-in. Nei minuti di recupero ancora Maia protagonista, salvando sulla linea dopo l'appoggio di Gama in mischia, mentre l'Empoli si fa rivedere con Monterubbiano: gran dribbling e conclusione alta da ottima posizione.

Il finale di primo tempo lascia la sensazione di una Juve in grado di far male e in apertura di ripresa, con Mister Montemurro che inserisce Pedersen e Bonansea per Rosucci e Hurtig, le bianconere hanno un'altra grande occasione. Capelletti anticipa Girelli, ma lascia la porta sguarnita, la sfera termina tra i piedi di Caruso che, dalla distanza, calcia di prima intenzione, senza però inquadrare lo specchio.

La spinta della Juve continua: ci provano Bonansea, Girelli e Pedersen, le azioni si accumulano, ma l'Empoli resiste e soprattutto non rinuncia mai a ripartire. Al 68' un'altra grande occasione: Sembrant colpisce la parte interna della traversa su un bel cross di Girelli, con il pallone che poi rimbalza in campo. La porta toscana sembra stregata, ma Boattin si ribella e al 77', dopo una bellissima azione bianconera, batte Capelletti e dimezza lo svantaggio.

Trovato il gol la Juve attacca con maggiore convinzione e all'81' ancora Boattin protagonista: sterzata in area, Monterubbiano la mette giù. Dal dischetto si presenta Cristiana Girelli, ma Capelletti respinge il rigore. Sfumata la chance la Juve continua a spingere, ma il tempo scorre e il gol non arriva con, in dirittura d'arrivo, un'altra chance per Caruso che non riesce a indirizzare in porta un pallone complicato. Al triplice fischio esulta l'Empoli e adesso, per le bianconere, testa alla prossima sfida. Ad attenderle il big match con la Roma". (juventus.com)