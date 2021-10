Juve Women, le convocate per il Napoli: assenti Girelli e Bonansea

Sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato le convocate in vista del match tra Juve Women e Napoli

La Juventus Women di Joe Montemurro si prepara a scendere nuovamente in campo. Dopo la vittoria in rimonta contro la Roma in campionato e quella netta per 3 a 0 in Champions League contro il Servette, le ragazze bianconere sono pronte a sfidare il Napoli. Le bianconere hanno iniziato alla grande la stagione, fino ad ora imbattute in tutte le competizioni. Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato le convocate per la prossima sfida di campionato contro il Napoli: "Dopo la splendida vittoria contro il Servette in Women's Champions League, le Juventus Women sono pronte a proiettarsi nuovamente sul campionato. Sabato 9 ottobre a Vinovo arriva il Napoli. Fischio d'inizio alle 14:30, con match in diretta su Juventus TV". (Juventus.com) Non convocate Girelli e Bonansea, non al meglio della condizione fisica. Per le due calciatrici nulla di grave, solo uno stop precauzionale in vista dell'importantissimo match di UWCL contro il Chelsea. Di seguito la lista delle bianconere convocate per la gara.