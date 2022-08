UWCL, Juve Women-Racing Union: le formazioni ufficiali

Mentre la squadra maschile ha esordito in Serie A, battendo per 3-0 il Sassuolo all'Allianz Stadium con il gol di Di Maria e la doppietta di Vlahovic, oggi toccherà alla squadra femminile. La Juventus Women inizierà la sua stagione con gli impegni internazionali, con gare già decisive. Questa sera alle 20.30 allo Juventus Training Center di Vinovo infatti le ragazze guidate da mister Joe Montemurro se la vedranno con il Racing FC Union Luxembourg, nella gara valevole per il primo turno della UEFA Women's Champions League. Come lo scorso anno infatti la squadra femminile bianconera dovrà passare attraverso un mini torneo di qualificazione per conquistarsi un posto nella massima competizione continentale e anche quest'anno potrà farlo tra le mura amiche. Dopo i grandi risultati della scorsa stagione, dove la squadra bianconera era arrivata ai quarti di finale della competizione, il club vuole confermarsi ad alti livelli in campo europeo.