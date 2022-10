Juve Women-Pomigliano: il momento delle due squadre

Tra poco la ragazze guidate da Montemurro scenderanno in campo contro la compagine campana. Ecco il focus sul momento delle due formazioni

Tra poco le Women bianconere affronteranno il Pomigliano. Andiamo a vedere il focus sul momento delle due squadre, pubblicato dal sito ufficiale dei bianconeri: "La Juventus ha chiuso in parità due delle ultime tre partite di Serie A (1V): tanti pareggi quanti nelle precedenti 47 partite nel massimo campionato (44V, 1P). Le bianconere hanno però vinto la partita interna più recente senza subire gol e potrebbero centrare due successi di fila in casa con la porta inviolata per la prima volta nel 2022.

La Juventus ha subito quattro gol nelle prime quattro giornate della Serie A 2022/23; nello scorso torneo, le bianconere avevano impiegato 11 giornate per incassare lo stesso numero di reti.

Nel 2022, la Juventus ha pareggiato tre delle sette gare interne disputate in massima serie (4V): nessuna squadra ha registrato più segni “X” in incontri casalinghi rispetto alle bianconere in Serie A in questo anno solare (tre al pari del Sassuolo).

Il Pomigliano ha raccolto nell’ultima giornata il primo punto nella Serie A 2022/23 (2-2 contro il Como) e potrebbe rimanere imbattuto per due gare di fila nel torneo a quasi un anno di distanza dall’ultima volta: due vittorie tra il 3 e il 9 ottobre 2021 (contro Inter e Lazio).

Nel 2022, il Pomigliano è la squadra che ha incassato più sconfitte fuori casa (cinque) e quella che ha subito più gol (23) in gare esterne in Serie A tra le squadre attualmente presenti nella competizione.

Il Pomigliano incassa gol da 10 gare di fila in campionato; qualora la squadra campana subisse gol anche in questo match eguaglierebbe la peggior striscia di incontri consecutivi subendo almeno una rete in massima serie (11, tra ottobre 2021 e febbraio 2022).

La Juventus è la squadra che conta più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi nella Serie A in corso: 43, almeno sei più di qualsiasi altra formazione e ben 42 più del Pomigliano (1), ultimo in questa classifica.

In questa gara, si sfidano la squadra con la miglior percentuale di passaggi riusciti del campionato (85%, la Juventus) e quella con la peggiore (65%, il Pomigliano).

Dopo nove gol consecutivi su azione, la Juventus ha realizzato l’ultima rete in Serie A sugli sviluppi di calcio d’angolo (Girelli v Sassuolo): nessuna squadra ne ha siglati di più da questa situazione di gioco a partire dall’inizio dello scorso torneo della massima serie (nove come Roma e Milan).

La Juventus ha colpito cinque legni nella Serie A 2022/23: più di un terzo di quelli collezionati in tutto lo scorso campionato (14).

Soltanto Roma (37) e Inter (26) hanno effettuato più tiri nello specchio del Pomigliano (21) nel campionato in corso. Allo stesso tempo però la formazione campana è, con il Parma, una delle due che in porta ne hanno subiti di più (26 a testa).

Il Pomigliano è sia una delle due squadre, insieme alla Fiorentina, a non aver ancora realizzato una rete negli ultimi trenta minuti di gioco della partita sia quella che ne ha subiti di più (cinque) in questo parziale di gara nella Serie A in corso".