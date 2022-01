FIFA The Best, c’è Bonucci: “Alla fine sono entrato…nella top 11”

Il difensore bianconero è finito nella top 11 del FIFA The Best

redazionejuvenews

In casa Juve la concentrazione è rivolta all'impegno di questa sera contro la Sampdoria, valido per l'accesso ai quarti di Coppa Italia. I bianconeri dovranno ripetere quanto di buono fatto nell'ultima uscita contro l'Udinese per cercare di andare il piu avanti possibile in questa competizione che, ad oggi sembra essere l'unico trofeo alla portata della Vecchia Signora.

Quella di ieri però è stata una serata ricca di colpi di scena sia per il mondo Juve ma soprattutto per Leonardo Bonucci, finito nella top 11 del FIFA The Best. Dopo essere stato votato dai suoi colleghi di reparto, il difensore viterbese ha manifestato tutta la sua gioia attraverso un post condiviso sul suo account Instagram.

"Quando ti diranno che NON ce la farai. Quando ti diranno che NON sai farlo. Quando ti diranno che NON sei abbastanza. Tu NON credergli. CREDI a chi ti dice che puoi farlo. CREDI solo nei tuoi sogni. CREDI in te stesso. CREDI nei sacrifici che fai ogni giorno. CREDI solo di potere essere migliore giorno dopo giorno. È così che i sogni diventano realtà. E chi NON credeva in Te alla fine dovrà crederci. Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato nel BEST11 FIFA FIFPro. La seconda volta è ancora più bella della prima".

Bonucci che ha poi ironizzato con delle stories, scrivendo quanto segue: "Alla fine sono entrato...nella top 11", con chiaro riferimento ovviamente a tutti gli sfottò ricevuti nei giorni successivi alla Supercoppa.