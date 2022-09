Italia femminile al Mondiale, Gravina: “Grande soddisfazione”

Grande soddisfazione per l'Italia femminile, che ieri ha battuto 2-0 la Romaniae si è qualificata per il prossimo Mondiale. Queste le parole di Milena Bertolini, raccolte dal sito della FIGC: "Siamo molto felici, è la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due Mondiali di fila e sappiamo quanto sia importante per il movimento e per questo gruppo di ragazze - ha dichiarato la Ct a fine partita - per loro partecipare a una competizione simile è fantastico, penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici lo testimoniano".