Grosso: “Umore ottimo. Arsenal molto pericoloso in area di rigore”

La centrocampista canadese, intervistata ai microfoni di JTV, ha parlato della grande partita di Women's Champions League contro l'Arsenal

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus Women affronterà l'Arsenal in una grande sfida di Women's Champions League. Julia Grosso ha parlato ai microfoni di JTV a poche ore dal match. Queste le sensazioni della centrocampista bianconera: "L’umore è ottimo. Questa è una squadra che ha sempre molta allegria ed energia. Nello spogliatoio c’è molto entusiasmo, così come in campo. Non pensiamo ad altro. Sia io che la squadra siamo molto contente, e non vediamo l’ora di portarla a casa".

L'analisi dei pregi della squadra londinese: "L’Arsenal gioca molto veloce davanti, penso ai loro cross. Sono molto pericolose in area di rigore".

La pressione non sarà un ostacolo per la squadra bianconera: "Credo che ci sarà pressione per tutte le partite. Noi cerchiamo di non pensarci. Piuttosto pensiamo alla partita che abbiamo di fronte, a vincere, a lavorare bene. Penso che poi i risultati arriveranno da sé".

Da canadese, un po' di attenzione la riserverà alla nazionale maschile, impegnata nel Mondiale in Qatar: "Guarderò i Mondiali. Adoro seguire il calcio, mi rilassa. Oltre a questo starò con mia sorella e farò quello che faccio di solito. Preparare la cena per esempio. Non cambio molto le cose, cerco di seguire una routine, come per l’allenamento".