Montemurro: “Bisgonerà saper gestire i momenti. Pazzesco giocare allo Stadium”

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro , ha parlato intervistato dai microfoni di JTV in vista della partita di questa sera tra le bianconere e l' Arsenal , valevole per la UEFA Women's Champions League .

"Le partite sono tutte importanti, soprattutto a questo livello. La squadra sta bene, ma abbiamo avuto alcuni problemi con Gunnarsdottir, che si è fatta male in allenamento. Mi dispiace perché avevamo trovato un bel ritmo anche con lei, ma fa parte del nostro mestiere. Spero che rientri subito. Stasera giochiamo contro una grande squadra, che è tra le favorite. Hanno delle qualità veramente importanti, specialmente in attacco. Come tutte le partite di Champions, bisognerà gestire i momenti: quando saremo in difficoltà, dovremo riuscire a reagire; quando staremo dominando, dovremo sfruttare al massimo tutte le opportunità. Penso che chi gestirà al meglio i momenti della gara vincerà questa partita".