Juventus Women, le giocatrici impegnate in nazionale

Tra due giorni prenderà il via l'Europeo femminile in Inghilterra. Saranno molte le giocatrici bianconere impegnate, tra l'Italia e le altre.

redazionejuvenews

Per le giocatrici della Juventus non sarà un'estate di riposo. Tra due giorni infatti prenderà il via l'Europeo femminile, che vedrà impegnate diverse bianconere. Ecco il focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus.

"GLI IMPEGNI DELLE JUVENTUS WOMEN IN NAZIONALE

È ufficialmente tempo di Nazionali!

Sono 16 le giocatrici delle Juventus Women che hanno risposto alla convocazione dei loro rispettivi Paesi per gli impegni di queste settimane: mercoledì 6 inizia l’Europeo femminile.

Di seguito l’elenco completo delle bianconere:

- Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Agnese Bonfantini, Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Sara Gama, Cristiana Girelli, Martina Lenzini e Martina Rosucci con l’Italia.

- Pauline Peyraud-Magnin con la Francia.

- Sara Björk Gunnarsdóttir con l’Islanda.

- Lineth Beerensteyn con l’Olanda.

- Lina Hurtig, Amanda Nilden e Linda Sembrant con la Svezia.

- Sofie Junge Pedersen con la Danimarca.

EURO 2022

La tredicesima edizione della più importante competizione europea per Nazionali femminili è alle porte. Quest’anno la sede degli Europei sarà l’Inghilterra e la manifestazione, come anticipato, inizierà mercoledì 6 luglio e terminerà a fine mese, il 31. Saranno 16 le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi da 4, e una volta terminata questa prima fase, le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente ai quarti di finale.

Partiamo dall’Italia di Milena Bertolini che ha convocato 9 bianconere: Boattin, Bonansea, Bonfantini, Caruso, Cernoia, Gama, Girelli, Lenzini e Rosucci. L’esordio delle Azzurre, inserite nel girone D con Francia, Islanda e Belgio, è fissato per domenica 10 luglio alle 21:00 proprio contro le transalpine di Peyraud-Magnin, in un “derby” tutto bianconero. Poi sfida all’Islanda del neo acquisto delle Juventus Women, Sara Björk Gunnarsdóttir, giovedì 14 (ore 18:00), prima di chiudere la fase a gironi contro il Belgiolunedì 18 alle 21:00. Eventuali quarti di finale in programma venerdì 22 o sabato 23 in base al posizionamento finale in classifica.

Come detto, nello stesso gruppo dell’Italia, ci sarà anche l’Islanda che giocherà la sua prima partita contro il Belgio domenica 10 alle 18:00 e poi due sfide tutte a tinte bianconere: il 14 alle 18:00 contro le Azzurre e lunedì 18 alle 21:00 contro la Francia, in contemporanea con la sfida dell’Italia.

Sfida “in famiglia” anche nel gruppo C. L’Olanda di Beerensteyn, nel primo match di EURO 2022, affronterà proprio la Svezia delle sue compagne Hurtig, Nilden e Sembrant. Appuntamento fissato per sabato 9 (ore 21:00). Portogallo e Svizzera, in questo ordine, gli altri due match che attendono le olandesi: la prima in programma il 13 alle 21:00 e la seconda il 17 alle 18:00. Svezia che, dopo l’Olanda, affronterà prima la Svizzera (il 13 luglio alle 18:00) e poi il Portogallo (il 17, sempre alle 18:00).

L’ultima Nazionale con bianconere coinvolte è la Danimarca di Pedersen che è stata inserito nel gruppo B con Germania, Finlandia e Spagna. L’esordio sarà contro le tedesche, giovedì 8 alle 21:00. Il derby scandinavo contro la Finlandia si giocherà nella seconda giornata (il 12 alle 18:00), prima di chiudere il girone contro la Spagna il 16 alle 21:00".