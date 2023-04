Cantore: “In questa stagione sono maturata. Per lo Scudetto c’è speranza”

Sofia Cantore, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Mondiale? Mi viene innanzitutto un grande sorriso perché quello è il sogno di ogni calciatrice: ho tanta voglia di essere tra le 23 convocate e anche la consapevolezza che devo fare il massimo per strappare quel biglietto. Non è stato un anno facile perché non abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle amichevoli: viviamo ogni raduno un po’ a sé rispetto al precedente, almeno dal punto di vista mentale. Oggi c’è la consapevolezza che questo è l’ultimo prima del Mondiale e quindi stiamo lavorando tanto sulle idee di gioco che il ct vorrà portare in Australia. Credo che il sistema di gioco che più esalta le mie qualità sia quello a due punte, che però non facciamo né in Nazionale, né alla Juve: in realtà io sono disponibile sempre, per me è indifferente, anche se sono due ruoli diversi.