Braghin: “Niente da recriminare, alle ragazze dico che è la strada giusta”

Il dirigente della Juventus Women ha parlato dopo l'eliminazione delle ragazze bianconere dalla Champions League per mano del Lione nella partita di ieri sera

redazionejuvenews

La JuventusWomenha terminato il suo cammino in Women'sChampionsLeague ieri sera, dopo la sconfitta maturata in casa del Lione. Dopo la vittoria nella gara di andata, valevole per i quarti di finale della competizione, per 2-1, le ragazze di Joe Montemurro hanno perso ieri sera il ritorno per 3-1, venendo eliminate dalla competizione e mettendo così fine al loro sogno di vittoria finale. Al termine della gara il direttore della Juventus Women StefanoBraghin, ha parlato ai micorofoni del sito ufficiale bianconero.

"Non abbiamo niente da recriminare, anche se dispiace, per il modo in cui è maturato il risultato. Ha vinto la squadra più forte, sulle due partite va riconosciuto. Ma alla nostra squadra va un grande onore, perché le ragazze hanno dato tutto e più di quello che avevano e avrebbero meritato un altro premio. Avrei preferito in alcuni episodi una gestione diversa, ma sono orgoglioso: ho visto la squadra più forte del mondo perdere tempo contro una che fino a cinque anni fa non esisteva. Alle ragazze dico che sono fortissime e che questa è la strada giusta: abbiamo vissuto un’eccezione che deve diventare regola".

Della partita ha parlato anche Cristiana Girelli, intervistata dai microfoni di DAZN: "Mi sta passando per la testa tutto il percorso fatto. Dobbiamo essere orgogliose, ma c’è anche tanto rammarico perché potevamo gestire meglio il vantaggio di Torino. Sono contenta di ogni mia singola compagna di squadra, abbiamo dato tutto e fatto qualcosa di grande. Ora ci concentriamo sulla fine del campionato per poter vivere altre serate come queste il prossimo anno. Sapevamo di trovare un’atmosfera del genere, loro avevano tanta pressione addosso per vincere questa gara e ci è mancato un po' di coraggio. Questo percorso ci lascia tantissime emozioni, serate indimenticabili e come tutte le cose belle finiscono e tutte noi sognavamo la semifinale, ma questa società ha un progetto solido e rivedremo la Juve lottare per questi traguardi e magari per la finale un giorno”.