Barbara Bonansea rinnova fino al 2022

Prolungamento del contratto per la calciatrice bianconera

redazionejuvenews

La Juventus Women ha vinto il campionato per il quarto anno consecutivo, facendo segnare in questa stagione un ruolino di marcia netto, che ha visto le ragazze di Rita Guarino vincere tutte le partite disputate. A qualche settimana dalla vittoria del campionato, è arrivato oggi il rinnovo per Barbara Bonansea, che ha steso il suo contratto con le bianconere fino al 2022.

"Gol belli e importanti, giocate illeggibili per le avversarie e abbaglianti in tutta la loro bellezza, ma anche tanta corsa e spirito di sacrificio: Barbara Bonansea, in questi quattro anni in bianconero, ha dato tutto alle Juventus Women e continuerà a farlo! La numero 11 ha messo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022.

Barbara è uno dei pilastri della squadra, una delle ragazze presenti dal primo giorno, e con la sua qualità ha illuminato tanti momenti chiave di questi quattro anni. È stato suo il primo storico gol delle Juventus Women nella Serie A Femminile, è stata sua la prima rete delle bianconere in UEFA Women's Champions League, è stata la sua doppietta a decidere la finale di Supercoppa Italiana di Chiavari, a gennaio.

Questa stagione il bottino è stato di 14 reti, spesso decisive. Di queste, 8 sono arrivate in Serie A, dove ha saputo brillare anche nei panni di assist-woman: 9 suggerimenti vincenti per le compagne, nessuno ha fatto meglio in campionato. In questa annata è arrivato, per lei, anche il cinquantesimo gol in bianconero, nel bigmatch contro il Milan. Difficile scegliere un momento migliore per raggiungere la cifra tonda.

D'altronde, in questi anni, lei ha sempre saputo scegliere, e spesso inventare, i momenti in cui essere decisiva. Con un dribbling secco che spiazza le avversarie, con una conclusione improvvisa che sorprende tutti o con un tocco che supera i muri avversari e diventa assist per una compagna. Ci ha lasciato spesso a bocca aperta e siamo pronti a farci stupire ancora, per poi esultare insieme.

Congratulazioni, Barbara!" (Juventus.com)