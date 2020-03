Zoff: “Rimandare Juventus-Inter ha creato molti problemi”

TORINO – L’ex giocatore e allenatore Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Rai.

Zoff si è espresso sul rinvio di Juventus-Inter e sul caos nel quale versa in questi giorni il mondo del calcio: “ Rimandare Juventus-Inter ha creato molti problemi. Sarebbe stato meglio fare una sosta per tutti se ce n’era bisogno, così si falsa un po’. Se si rimettesse tutto in regola tra qualche giorno è un conto, altrimenti diventa complicato. Lazio favorita? No, però sicuramente i biancocelesti si stancano di meno visto che non hanno le coppe. Al di là di questo, si è creato un po’ di scompiglio con situazioni poco chiare.”

