Zidane: “Allenare la Francia? La mia storia con la Nazionale è stata bellissima quindi perchè no”

TORINO – Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato intervistato dai microfoni di RMC Sport.

“Ne ho già parlato in passato, diversi anni fa. Sono un allenatore e dunque perché non allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità. Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia. La mia esperienza con la Nazionale è stata fantastica e meravigliosa fino all’ultima partita. Ci sono stati alti e bassi, ma la mia storia con la Francia è stata bellissima”.

