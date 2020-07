TORINO – Lo Zenit San Pietroburgo si è laureato ieri Campione di Russia con quattro giornate di anticipo.

La squadra allenata da Sergej Semak ha vinto matematicamente il titolo ieri sera dopo la vittoria in trasferta per 2-4 sul campo del Krasnodar, che ha consentito al club di portare a 13 i suoi punti di vantaggio sulla Lokomotiv Mosca seconda in classifica, laureandosi così campione.

