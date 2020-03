Zenga: “Impensabile ripartire oggi. Chi se ne frega delle vacanze, se serve si gioca anche a Ferragosto”

TORINO – Il neo tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sugli effetti del coronavirus nel calcio e sulla ripresa del campionato di Serie A: “Il calcio sarà vita e se serve si gioca anche a Ferragosto. Ripartire oggi è impensabile: quando avverrà dovremo accettare tutto, chi se ne frega delle vacanze. Il mio Cagliari dovrà pensare in grande, altro che salvezza. Stipendi tagliati? Non è giusto così: sarà così per forza”.

