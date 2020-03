Zenga: “Cagliari passaggio importante della mia vita”

TORINO – Il nuovo tecnico del Cagliari Walter Zenga ha parlato intervistato dai microfoni de L’Unione Sarda.

Queste le sue parole sull’arrivo a Cagliari e sul presidente Cellino e la squadra: “ Con il Presidente ci conosciamo da anni, c’è reciproca stima e rispetto. Quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi ad accettare: per me Cagliari non è solo un punto di ripartenza, ma un passaggio importante della mia vita. È una squadra di livello, una società che ha ambizioni, la realizzazione dello stadio prima di tutto. Giulini ha già fatto e sta facendo un lavoro pazzesco”.

