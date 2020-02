Zanetti: “La Juve prende troppi gol, la Serie A sarà combattuta fino alla fine”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus Cristiano Zanetti ha parlato intervistato dai microfoni di TMW.

SARRI – “Chiaramente ci vogliono determinate caratteristiche dei giocatori che assecondino le idee del tecnico. Per fare il bel gioco Sarri ha bisogno di certi giocatori ma con questo non è che la Juve giochi un brutto calcio. Magari non sarà spumeggiante come quello del Napoli. Quello che si nota semmai è che prende troppi gol. Anche se poi con Ronaldo può partire sempre da uno a zero”.

SERIE A – “E’ un campionato equilibrato e anche la Lazio può dire la sua. I biancocelesti non hanno le coppe e questo può essere un vantaggio. Juve e Inter hanno ottime rose e sarà una bella lotta fino alla fine. Una grande novità rispetto agli ultimi anni”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<