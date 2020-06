Werner: “Quella del Chelsea l’offerta migliore che ho ricevuto”

TORINO – Io nuovo calciatore del Chelsea Timo Werner ha parlato intervistato dai microfoni di Sportbuzzer.

Il giocatore ha parlato della sua scelta di andare al Chelsea: “C’erano alcuni club importanti che si erano interessati al mio trasferimento. Ma l’offerta più completa è stata quella del Chelsea, che è stata la migliore per me, per il mio gioco e per la mia carriera. Il denaro ha avuto poca importanza nella mia decisione, altrimenti sarei potuto andare in Cina.”.

