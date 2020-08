TORINO- Dopo gli assalti di molte società, tra cui quelli di Lipsia in Germania, e dell’Hellas Verona in Serie A, la Fiorentina ha deciso quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic: il calciatore resterà alla Fiorentina. L’Hellas Verona ha provato a spingere per un anno in prestito, ma alla fine l’operazione si è conclusa con un nulla di fatto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<