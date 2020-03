TORINO – Il tecnico del Marsiglia Andre Villas-Boas ha parlato intervistato dai microfoni di Le Phoceen.

“Gli assembramenti fuori dallo stadio non dovrebbero essere consentiti. L’altroieri ho visto una cosa assurda, per me è stato uno scandalo. Immaginate quanti sostenitori potrebbero pensare di venire a vedere OM–PSG a porte chiuse… Se prendiamo misure, dobbiamo andare fino in fondo”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<