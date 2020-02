TORINO – L’ex giocatore Bobo Vieri ha parlato intervistato ospite negli studi de programma Mediaset TikiTaka.

“ La squadra più attrezzata è la Juventus, ma la Lazio gioca una volta alla settimana e questo è in vantaggio. I problemi della Juve? Non si può fare la staffetta in attacco, Dybala e Higuain hanno bisogno di trovare il proprio ritmo. Sarri deve scegliere due attaccanti e andare avanti con loro, poi magari si vedrà chi far giocare titolare.”