TORINO – Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka circa l’emergenza coronavirus: “Non ho mai giocato a porte chiuse, non si può giocare a calcio senza tifosi. È giusto fermare il campionato, bisogna pensare agli italiani. Lo sport e le altre cose in questo momento non esistono, esistiamo noi e la nostra salute. Dobbiamo stare a casa, senza fare polemica o altro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<