Vidal, la Juve prova ad inserirsi offrendo una contropartita

TORINO – L'avventura di Arturo Vidal al Barcellona sembra arrivata ai saluti finali. Il cileno è finito nel mirino dell'Inter che, forte del rapporto con Marotta e Conte, sembra avere il giocatore in pugno. Oggi è arrivata anche la notizia di una denuncia del giocatore nei confronti della società per alcuni premi non retribuiti, segnale di una rottura ufficiale. Il Corriere della Sera però annuncia un inserimento in extremis della Juve nella trattativa, proponendo ai blaugrana lo scambio con Emre Can, voce che però la Juve ha smentito.