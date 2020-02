TORINO – Dopo aver sconfitto la Fiorentina in casa per 3-0, la Juventus riparte dalla delicata trasferta di Verona, reduce da due ottime prestazioni contro Milan e Lazio, nel giro di tre giorni. Ultimi dubbi di formazione ancora da risolvere per mister Sarri che, dovrebbe optare per la riconferma di Douglas Costa al fianco di Cristiano Ronaldo, in attesa di capire chi sarà il terzo di reparto tra Dybala e Higuain.