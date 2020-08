TORINO- Usain Bolt positivo al Covid e in isolamento. Lo scrive oggi la stampa giamaicana, che sottolinea come Bolt abbia festeggiato i suoi 34 anni insieme a molti calciatori. Alla festa del mito dell’atletica leggera, primatista mondiale dei 100 e 200 metri e vincitore in carriera di 8 ori olimpici e 11 mondiali, avrebbero partecipato anche Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen.