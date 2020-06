Under 23, i convocati per Ternana-Juventus

TORINO – La Juventus U23 torna in campo oggi, a Cesena, per la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana. Di seguito la lista dei convocati di Mister Pecchia per la sfida in programma alle 20:45 al Dino Manuzzi. La finale si gioca in gara secca, in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore per decretare il vincitore.

LA LISTA

1. Nocchi

2. Rosa

3. Coccolo

4. Zanandrea

6. Peeters

7. Marchi

8. Portanova

9. Brunori

13. Mule

14. Marques Mendez

15. Toure

17. Zanimacchia

18. Di Pardo

19. Rafia

20. Beruatto

21. Vrioni

22. Loria

24. Frabotta

26. Fagioli

27. Del Sole

30. Siano

31. Dragusin

32. Wesley

33. Delli Carri

35. Alcibiade

36. Minelli