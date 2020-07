TORINO – Ora è ufficiale: Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Di seguito riportiamo il comunicato della società bavarese: “Il Bayern è un club molto grande e ha grandi obiettivi e questi obiettivi si adattano a me – spiega Sané -. Non vedo l’ora della nuova sfida e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra. Conosco Hansi Flick della nazionale U21, abbiamo avuto un’ottima relazione lì. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern e la Champions League”.

