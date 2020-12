Torna Szczesny tra i pali

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà ala Fiorentina nell’ultima giornata del 2020, con i bianconeri che proveranno a portare a casa la vittoria per dare seguito al loro momento.

Questa sera la sfida alla viola vedrà il ritorno di Wojciech Szczesny in porta, dopo che Gigi Buffon è sceso in campo nell’ultimo turno contro il Parma, sua ex squadra. Il polacco ritrerà quindi la porta per l’ultimo impegno di questa stagione, che lo ha visto consacrarsi come uno dei migliori estremi difensori in Europa.

