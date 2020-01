Toni: “La Juve può fare il triplete”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni i di Rai Sport, dove ha parlato del match tra Juve e Roma.

“E’ chiaro, la Juve ha la forza per cercare di fare il triplete, hanno investito tanto, hanno speso tanto e secondo me è arrivato il tempo di riuscire a fare questo triplete.La Juve sa di essere destinata a vincere: il campionato lo deve vincere, la Coppa Italia deve cercare di vincerla e la Champions è l’unica competizione dove davvero si incontrano veramente le squadre più forti in Europa. La Juve di Sarri sta migliorando di partita in partita e può dire la sua in tutte le competizioni”.