Tonali verso l’Inter

TORINO – Il futuro del centrocampista del Brescia Sandro Tonali sembra destinato a tingersi di nerazzurro.

Dopo una lunga corte, con Juventus e Milan che hanno provato a portarlo nelle rispettive squadre, il giocatore avrebbe scelto come sua destinazione la squadra di Antonio Conte: si ragiona su una cifra complessiva di 35 milioni di euro da dividere tra un prestito oneroso di 10 milioni e il riscatto obbligatorio nel giugno 2021. Lunedì il ventenne, che ha dato la parola all’Inter, forte dell’accordo raggiunto tra i nerazzurri e il suo agente Beppe Bozzo per un contratto quadriennale da 2,5 milioni a salire, sarà a Milano per le visite mediche.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<