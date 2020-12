Tardelli: “La Juve mostra ancora fragilità che non può permettersi”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana Marco Tardelli ha parlato attraverso le colonne del giornale La Stampa sul campionato di Serie A.

“L’ultima giornata ci ha fatto capire quali squadre si contenderanno il titolo di campione

d’Italia. Personalmente ritengo che sarà l’Inter a prevalere sulle altre. Non ha più impegni internazionali e ha una rosa senza eguali per il campionato italiano. Ha vinto contro un Napoli bello ma sfortunato che certamente meritava molto di più, dimostrando ancora una volta di essere una squadra solida. Ma sono proprio queste vittorie che ci fanno capire che può essere questo l’anno buono. La Juventus di Ronaldo è invece incappata in un altro passo falso, mostrando ancora quelle fragilità che una squadra vincente non può e non deve permettersi. Il Milan di Pioli ci ha stupito con una sequela di risultati positivi impressionanti ma potrebbe essere disturbato dagli incontri internazionali e soprattutto dalla presenza o meno di Ibrahimovic. È una squadra giovane con un futuro luminoso, cui basterà trovare il sostituto dell’immortale, ricerca ovviamente non facile. Insomma, questa Inter ce la può fare se riuscirà a gestire nemici, anzi direi ormai fantasmi, che non esistono.”

