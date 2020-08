Tacchinardi: “Conte? Anche alla Juve ha tirato fuori queste cose qui”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni di Pressing.

“Conte? Secondo me ha sbagliato anche perché alla fine di campionato poteva parlare con la società. Ha finito ad un punto della Juve, va bene lo stress, va bene che vuole sempre vincere ma ci sono modi e modi di dire le cose. E’ uno discorso molto forte quello che ha fatto, non è il primo, anche alla Juve lo ha fatto e anche a livelli più bassi, quando le cose non gli van bene, tira fuori queste cose. Ma il pacchetto Antonio Conte, è questo, non è una cosa nuova, per me non è una cosa premeditata, ma una questione di stress, non credo che lo abbia fatto per rompere con la società”.

