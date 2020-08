Supercoppa: tre date possibili per la partita

TORINO – Con la Serie A che ha raggiunto il termine e il nuovo campionato alle porte, iniziano a delinearsi le prime date.

Dopo quella di inizio e fine della nuova Serie A e quella per la finale di Coppa Italia, che si giocherà a San Siro per lasciare lo Stadio Olimpico alla preparazione per gli Europei, sono spuntate tre date per la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli: 8 dicembre, 22 dicembre e 13 gennaio. sono le date prese in considerazione, che costringerebbero però la Lega a rinviare la gare di campionato delle 2 squadre nei primi 2 casi, e 2 ottavi di finale di Coppa Italia nella data del 13 gennaio.

