Suarez non convocato per l’amichevole con il Tarragona

TORINO – Potrebbe essere ancora più vicino di quanto non fosse nei giorni scorsi l’arrivo di Luis Suarez alla Juventus.

Il Pistolero infatti non rientra più nei piani dei blaugrana, come dimostra la mancata convocazione per l’amichevole di oggi contro il Tarragona: il Barcellona vuole liberarsi dell’attaccante che piace alla Juventus, che però deve ancora risolvere il suo contratto. Suarez vuole i 14 milioni di stipendio dell’ultimo anno di contratto rimasto, e sta trattando con il club per trovare un accordo prima di accasarsi alla Juventus.