Stat of the game – 300 partite davanti a tutti

TORINO – Attraverso un post apparso sul suo sito internet la Juventus ha celebrato le 300 partite consecutive da Campione d’Italia e analizzato il match di ieri.

“ Quella contro il Sassuolo, per la Juventus, è stata la partita consecutiva numero 300 da Campione d’Italia: dal 6 maggio 2012 (considerando anche l’ultima giornata del campionato 2011/12) al 15 luglio 2020. Un dato davvero impressionante.

GLI ALTRI FACTS

Sette parate per Wojciech Szczesny: l’ultimo portiere della Juventus a farne di più in Serie A è stato Buffon contro il Milan nel marzo 2014.

Gonzalo Higuaín ha segnato sette gol in sei gare contro il Sassuolo con la maglia della Juventus: da quando è in bianconero la squadra neroverde è la sua vittima preferita.

Danilo è il secondo giocatore a segnare nel giorno del suo compleanno in questo campionato, dopo Gastón Ramírez a dicembre.

50ª presenza da titolare per Federico Bernardeschi con la Juventus, considerando tutte le competizioni.” (Juventus.com)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<