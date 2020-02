Spal-Juventus, la moviola: giusto il rigore assegnato alla Spal

TORINO – Buona la direzione dell’arbitro La Penna al Paolo Mazza per Spal-Juventus. Il fischietto della sezione di Roma, nel corso del primo tempo non ha avuto troppi problemi: giusto il gol annullato a Ronaldo al minuto 5′ per fuorigioco e corretti i due cartellini gialli assegnati ai biancocelesti prima a Valoti poi a Zukanovic dopo un fallo tattico su Cuadrado. Nella seconda frazioni, al 69′ viene assegnato un rigore alla Spal che La Penna non è riuscito a vedere al monitor ma il penalty c’è: decisivo il contatto Missiroli-Rugani. Ammonizioni giuste anche quelle nei secondi quarantacinque minuti, prima a Matuidi poi a Strefezza.

