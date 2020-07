TORINO- La rassicurazione più importante per tutti i tifosi d’Italia arriva direttamente dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora: “A settembre tifosi di nuovo allo stadio” – ha annunciato il Ministro -. Sempre Spadafora ha poi aggiunto: “ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore“.

