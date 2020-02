Nella giornata di oggi, Chris Smalling ha parlato in conferenza stampa in vista del Gent trattando anche del suo futuro: “A essere onesti la mia concentrazione è solo sui risultati. A Roma mi trovo a mio agio. La città è fantastica e il club mi ha accolto benissimo. Non voglio distrazioni ora e distogliere l’attenzione dai risultati”, ha concluso. Sul difensore inglese è forte anche l’interesse della Juve.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<