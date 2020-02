Serie B “immune” al Coronavirus

TORINO – Il contagio del Coronavirus ha creato panico, ma più che per l’umanità soprattutto per il calcio italiano e la Serie A. Dopo che è arrivata l’ufficialità dei cinque match rinviati, si sono presentate molte incongruenze: Juventus-Milan di Coppa Italia, ad esempio, si giocherà a porte aperte e lo Stadio Olimpico non sarà disponibile per la finale del 20 maggio. Come se non bastasse, il campionato di Serie B si giocherà regolarmente, senza nessun rinvio anche nelle regioni dei contagiati e nella “zona rossa”. In questo momento regna la confusione.

