TORINO – La Serie A 2019-2020 si è chiusa ufficialmente ieri dando i suoi ultimi verdetti in materia di retrocessione.

A scendere in Serei B infatti, oltre a SPAL.e Brescia, sarò il Lecce che in virtù della vittoria del Genoa sul Verona per 3-0, ha reso ininfluente la sconfitta contro il Parma per 3-4. I giallorossi scendono nella serie cadetta, con il Grifone che acciuffa la salvezza all’ultima giornata.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<