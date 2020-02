Serie A, il Lecce si impone 2-1 sulla Spal: terza vittoria consecutiva per Liverani

TORINO – La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta alle 15.00 con Lecce-Spal, in cui i giallorossi si sono imposti sugli avversari per 2-1. Ad aprire le marcature è Mancosu al 41′ su calcio di rigore. Vantaggio che viene subito annullato grazie al pareggio di Petagna al 47′ con un gran colpo di testa. Il gol vittoria arriva al 66′ con Majer e il Lecce colleziona la terza vittoria consecutiva. Comincia con una sconfitta, invece, l’avventura di Gigi Di Biagio in quel di Ferrara.

